Vacinação para idosos a partir de 75 anos começa nesta segunda-feira (15) em Goiânia

Nesta segunda-feira (15) e terça-feira (16), os idosos a partir de 75 anos começam a ser vacinados contra a Covid-19, em Goiânia. A imunização será realizada das 8h às 17h em nove postos, sendo seis fixos e três drive thrus. Na segunda serão imunizadas as pessoas cujos nomes comecem as letras de A a J e na terça das letras de K a Z. No momento da vacinação, o idos...