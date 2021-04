Cidades Vacinação para idosos a partir de 60 anos continua neste sábado (1º) em Goiânia Oito pontos de imunização serão montados para atendimento no feriado

A vacinação em Goiânia para idosos a partir de 60 anos, de nomes com iniciais de A a F e para os que têm 61 anos ou mais e que ainda não foram imunizados, continua neste sábado (1º), feriado do Dia do Trabalhador. A Prefeitura disponibilizará oito pontos de imunização, sendo seis unidades de saúde que atenderão pedestres e os drives do Estádio Serra Dourada e do S...