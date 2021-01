Cidades Vacinação: município de Cavalcante reclama de escassez de doses Cidade, que abriga comunidades quilombolas calungas, vive do turismo, mas está com acesso a seus atrativos naturais fechado por causa da pandemia da Covid-19

A administração de Cavalcante, município localizado no Nordeste goiano, uma das regiões mais carentes do Estado, tenta encontrar meios para enfrentar os efeitos da pandemia do coronavírus no município. Com cerca de 10 mil habitantes, a localidade recebeu 90 doses da vacina contra a Covid-19, insuficientes para atender nesta primeira etapa os 177 trabalhadores da saúde. Até a...