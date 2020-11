Cidades Vacinação inédita no mundo busca salvar mico-leão-dourado da febre amarela Desenvolvida pela Bio-Manguinhos, técnica começou a ser posta em prática no mês passado

No final do mês passado, a Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD) começou a pôr em prática uma estratégia inédita no mundo, resultado de uma ideia surgida em 2017. Fundada em 1992, a ONG fluminense desenvolve estratégias para a preservação da espécie. Naquele ano, o virologista Marcos da Silva Freire e o primatólogo Alcides Pissinatti, ambos veterinários, se encont...