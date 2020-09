Cidades Vacinação está longe da meta Desinformação e medo afastam as crianças dos postos de saúde, abrindo as portas para doenças eliminadas ressurgirem

Desde 2017, Goiás não consegue alcançar a meta de vacinação infantil para crianças de até 1 ano de idade, conforme preconiza o Ministério da Saúde (MS). A única exceção no período foi a vacina BCG, em 2018, que é aplicada em recém-nascidos e imuniza contra tuberculose, principalmente as formas mais graves. Para esta vacina e para a rotavírus, a meta do Programa Nacion...