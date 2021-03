Cidades Vacinação em Goiânia observa estoque para definir entre Coronavac e Oxford em cada fase Segundo a SMS, opção é feita também analisando o público estimado de cada etapa

A vacinação contra a Covid-19 em Goiânia segue aplicando os dois imunizantes disponíveis no País – a Coronavac, do Instituto Butantan e a de Oxford, da Fiocruz. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as vacinas são utilizadas observando os estoques, sem preferência por imunizante para cada público. Segundo a SMS, a vacinação caminha conforme novos ...