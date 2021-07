Nesta quinta-feira (1º), estão sendo vacinados contra a Covid-19 em Goiânia apenas trabalhadores da companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), gestantes e puérperas. O atendimento para os três grupos será das 8 às 16h, sem necessidade de agendamento. Idosos que ainda não receberam a primeira dose do imunizante e quem estiver com o reforço em atraso também podem procurar a unidade de saúde da capital.

Diante do baixo estoque de imunizantes, a vacinação está ocorrendo apenas na UPA Dr. Domingos Viggiano (UPA Jardim América). Já os trabalhadores da Comurg estão recebendo a dose no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.

Entretanto, a expectativa é que haja a ampliação desses grupos com a chegada de mais duas remessas de vacinas contra a Covid-19 - um lote da AstraZeneca e outro da Pfizer - Todas as doses serão destinadas para a primeira aplicação.

