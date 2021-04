Cidades Vacinação em Goiás pode ter deixado até 21% dos idosos de fora Comparação entre dados demográficos e do sistema do Ministério da Saúde mostra que até 139 mil goianos com mais de 65 anos não aparecem nos registros de imunizados

Uma comparação entre as estimativas da população por faixa etária em Goiás e o total de primeiras doses aplicadas da vacina contra a Covid-19 mostra que cerca de 21% dos goianos acima de 65 anos de idade não aparecem no sistema do Ministério da Saúde como imunizados. Os dados também revelam que mais mulheres do que homens acima de 80 anos podem ter deixado de se vacinar....