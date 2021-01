Cidades Vacinação em Goiás começa por Anápolis, diz Roberto Naves Prefeito afirmou ter conversado com o governador Ronaldo Caiado e definido a cidade como o início do plano estadual de imunização

Pelas redes sociais o prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP), afirmou na tarde deste domingo (17) que, após conversa com o governador Ronaldo Caiado (DEM), o plano estadual de vacinação contra a Covid-19 deve começar pelo município. “Excelente notícia para Anápolis. Conversei agora há pouco com o governador Ronaldo Caiado e ele me garantiu que a vacinação em Goi...