Cidades Vacinação em crianças não deve ser critério para volta às aulas, dizem especialistas Autoridades médicas alertam que foco de campanha de vacinação contra Covid não deve incluir pequenos

Frente ao anúncio de um plano de vacinação brasileiro contra a Covid-19, a volta às aulas presenciais, defendida por pais e professores somente quando houver vacinação em massa, parece estar mais próxima no horizonte. No entanto, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, informou no dia 13 que as crianças não serão incluídas no programa de vac...