Cidades Vacinação de pessoas com 56 anos começa nesta terça (8) em Goiânia Atendimento precisa ser agendado por meio de aplicativo da Prefeitura

A vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 56 anos começa nesta terça-feira (8) em Goiânia. O atendimento precisa ser agendado por meio do aplicativo Prefeitura 24 Horas. Para se vacinar, é necessário levar documento pessoal com foto, CPF e comprovante de endereço. A vacinação será das 8h às 17h, somente na modalidade pedestre. Ao todo, são 20 pontos de vacina...