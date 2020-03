Em pronunciamento feito na tarde desta quinta-feira (12) a respeito da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), afirmou que a vacinação contra a gripe ocorrerá de forma diferenciada para idosos, considerados grupo de risco da infecção, a fim de evitar que eles estejam em meio a aglomerações ou em locais em que o risco de contaminação é maior. De acordo com ele, este público receberá a imunização em casa ou em asilos. "Nenhum idoso deverá ir a postos de saúde", afirmou ele.

Mais cedo, em reunião com gestores da imprensa goiana e representantes de órgãos estaduais para esclarecer as medidas emergenciais que serão adotadas pelo Estado para conter o avanço da doença, o governador anunciou que o governo vai antecipar a campanha de vacinação contra a gripe para idosos e que equipes estão sendo preparadas para o atendimento de pacientes em residências.

A possibilidade de antecipação da campanha para a imunização de crianças também será avaliada, de acordo com Caiado, com base em análise a ser feita em torno do comportamento do vírus entre o grupo.