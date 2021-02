Goiânia inicia a etapa de vacinação, com prioridade de idosos com 85 anos ou mais, nesta quarta-feira (10). De acordo com a secretaria municipal de Saúde o atendimento será por ordem alfabética, com horário de atendimento das 8h às 17h. Idosos não acamados não precisam fazer agendamento para receber a dose do imunizante.

Quarta-feira (10)

Serão atendidos os idosos com nomes com iniciais de A a I.

Quinta-feira (11)

É a vez dos idosos com iniciais de J a M.

Sexta-feira (12)

Serão atendidos aqueles que têm iniciais de N a Z.

Documentos Necessários:

- Cópia do comprovante de endereço

- Cópia do CPF

Acamados

Outro grupo atendido nessa etapa será o de acamados com mais de 60 anos que não são cobertos pela Estratégia de Saúde da Família. Eles devem fazer o agendamento para receber a vacina pelos telefones da Central Humanizada de Orientações da Covid-19: (62) 3267-6123 e (62) 3524-6305.

Postos de atendimento em Goiânia:

Drive-thru

- Shopping Passeio das Águas (Fazenda Caveiras, Drive-Thru)

- Pontifícia Universidade Católica de Goiás – Área 1 (Setor Leste Universitário, para pedestres e Drive-Thru)

Postos (Exclusivo para pedestres, não será feito atendimento no carro)

- Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros (Jardim Guanabara I, Região Norte)

- Escola municipal Bárbara de Sousa Morais (Jardim Novo Mundo, Região Leste)

- Escola Municipal Francisco Matias (Parque Anhanguera, Região Sudoeste)

- Escola Municipal Lions Club Bandeirante (Bairro Goiá, Região Oeste)

- Escola Municipal Coronel José Viana (Setor Cândida de Morais, Região Noroeste)

- Escola Municipal Moacir Monclair Brandão (Jardim América, Região Sul)

- Escola Municipal Santa Helena (Vila Paraíso, Região Campinas-Centro)

Ao todo, serão 16 mil doses de vacina direcionadas a esses novos grupos prioritários. Elas fazem parte de uma remessa de 46.160 que chegou nesta segunda-feira (8) a Goiânia. As outras 30.160 serão utilizadas para aplicação da segunda dose em idosos institucionalizados e em trabalhadores da saúde.

Horário de atendimento: das 8h às 17h