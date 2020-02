Cidades Vacinação contra sarampo começa nesta segunda-feira para crianças e jovens de 5 a 19 anos Em Goiás, meta é vacinar mais de 80 mil nesta faixa etária. Em 2019, 14 casos foram confirmados no Estado e neste ano já houve uma confirmação

Começa nesta segunda-feira (10), a Campanha de vacinação contra o sarampo 2020 com meta de vacinar mais 80 mil crianças e jovens com idade entre 5 e 19 anos em Goiás. O objetivo agora é imunizar quem não se vacinou ou não tomou as duas doses e, para isso, 900 postos fixos estão espalhados nos municípios goianos. O dia “D” de mobilização nacional será no próximo sábado (...