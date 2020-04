Cidades Vacinação contra gripe é interrompida por tempo indeterminado em Rio Verde A previsão da Regional e do Ministério da Saúde é de que um novo envio de doses será realizado na semana que vem, mas, não existe uma data definida

A campanha de vacinação contra a gripe H1N1 (Influenza) teve que ser interrompida novamente, após as doses se esgotarem em Rio Verde. A primeira etapa da vacinação é destinada aos idosos com mais de 60 anos e profissionais da área da saúde. De acordo com um comunicado emitido pela Vigilância Epidemiológica da prefeitura do município, a vacinação está suspensa por te...