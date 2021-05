Cidades Vacinação contra Covid-19 para servidores da educação empaca em Goiás Programa Nacional de Imunização só avaliará inclusão do grupo no fim de maio

A vacinação dos trabalhadores da Educação em Goiás não acontecerá antes do dia 27 de maio. Nesta data, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) deverá se reunir novamente com representantes do Programa Nacional de Imunização (PNI) para avaliar a possibilidade do adiantamento da imunização do grupo prioritário em todo o país. A informação é do titular da Secreta...