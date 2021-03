Cidades Vacinação contra Covid-19 para idosos acima de 78 anos segue em Goiânia Nesta quarta-feira (3) podem receber o imunizante pessoas cujos nomes comecem com as iniciais de K a Z

A vacinação para idosos a partir de 78 anos continua nesta quarta-feira (3) em Goiânia. Hoje podem se imunizar as pessoas cujos nomes comecem com as iniciais de K a Z. A vacinação é realizada em oito pontos, sendo cinco em escolas, na modalidade pedestre, e três deles drive-thru. O atendimento começou às 8h e segue até às 17h. (Veja os locais de vacinação abaixo). O idoso ...