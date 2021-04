Cidades Vacinação contra Covid-19 na educação deve obedecer faixa etária em Goiás Afirmação é da titular da pasta, Fátima Gavioli. Grupo é composto por 106 mil trabalhadores. SES-GO negocia adiantamento com Ministério da Saúde

A vacinação de profissionais da Educação contra o coronavírus (Sars-CoV-2) em Goiás deve ocorrer em ordem decrescente de idade e inicialmente, apenas para os trabalhadores que atuam no ensino básico das redes pública e privada. É o que afirma Fátima Gavioli, titular da Secretaria de Estado de Educação de Goiás (Seduc), que espera que as aulas presenciais no Estado volte...