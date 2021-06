Cidades Vacinação contra Covid-19 já salvou entre 4 e 6 mil vidas em Goiás Entre 21 de fevereiro, quando caíram as mortes entre maiores de 80 anos, e 26 de maio, quando os dados foram consolidados, 8 mil morreram de Covid-19 em Goiás. No pior cenário de 2020, antes da vacinação, seriam 14,7 mil. No mais ameno, 12 mil

A vacinação contra a Covid-19 em Goiás, iniciada no dia 18 de janeiro, pode ter poupado até o momento entre 4 mil e 6 mil vidas, mesmo com todos os atrasos e obstáculos para a entrega das doses. O cálculo foi feito pelo POPULAR com base na evolução dos óbitos do grupo abaixo de 60 anos de idade, que entrou apenas nesta semana na relação dos aptos à vacinação. A imunização po...