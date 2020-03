A Campanha Nacional de Vacinação contra gripe começa nesta terça-feira (23) e vai até o dia 22 de maio. Por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o Ministério da Saúde (MS) - responsável pela compra e distribuição das doses - decidiu antecipar a data. O cronograma inicial era para que a imunização ocorresse a partir de abril em todo o País. Em Goiás, serão 907 postos fixos instalados - e cerca de 1,8 mil profissionais envolvidos - para a realização das três fases do programa, que tem como meta vacinar, ao menos, 1,8 milhão de pessoas, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO).

A primeira das etapas, que vai até o dia 15 de abril, mira os grupos prioritários, que são idosos (a partir de 60 anos) e trabalhadores da área da saúde. As autoridades de saúde ressaltam a importância de respeito às medidas preventivas contra o novo coronavírus. As unidades terão pessoas para organizar o fluxo, com filas e mantendo distâncias, além de evitar contato, principalmente entre idosos e crianças.

A vacina aplicada será a trivalente. Ela protege contra os vírus A/H1N1, A/H2N3 e B. Apesar de não imunizar para o Covid-19, a vacinação contra gripe serve para reduzir internações e complicações causadas pelo vírus Influenza, além de diferenciar a gripe comum da nova patologia, evitando sobrecarga do sistema de saúde, o que facilita a identificação de enfermidades.

“O Ministério decidiu antecipar a vacinação da gripe para facilitar o diagnóstico do coronavírus, pois vai afastar o vírus da gripe comum. Elimina fatores que poderiam tumultuar um serviço no qual não teríamos nenhum tipo de resolutividade”, esclareceu Adelvânio Francisco Morato, presidente da Associação dos Hospitais do Estado de Goiás.

A partir do dia 16 de abril, terá início a segunda etapa, destinada aos professores de escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e salvamento e pessoas que vivem com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

O dia 9 de maio marca o começo da terceira fase. Todos os grupos serão atendidos nos postos de vacinação. A partir desta data, poderão ser vacinadas crianças (de 6s meses até menores de 6 anos), gestantes, puérperas (mulheres de até 45 dias após o parto), adultos de 55 a 59 anos de idade, povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medida socioeducativa, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Para participar, deve-se apresentar documento de identificação e cartão de vacinação. Puérperas devem ter em mão a certidão de nascimento do filho ou cartão da gestante, enquanto professores, trabalhadores da saúde e profissionais das forças de segurança e salvamento, devem mostrar documento pessoal e documento que comprove vínculo ou categoria profissional, como o contracheque.

A campanha de vacinação será feita de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 17 horas. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a recomendação aos municípios é que idosos que não conseguem ou não podem se deslocar à sala de vacina por algum impedimento de saúde sejam atendidos em nas próprias residências.

Goiânia

Na capital, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai manter abertos dezenas de postos de vacinação em todas as regiões da cidade. A meta é vacinar, no mínimo, 90% dos grupos elegíveis para a campanha. O total de pessoas que têm direito à proteção na capital é de 508.943.

De acordo com a secretaria, o MS vetou a vacinação em salas que funcionem dentro das unidades de saúde. As aplicações vão ocorrer em “postos alternativos, em locais arejados, ventilados, amplos e próximos às unidades como escolas, quadras, igrejas e outros”, informou.

Um dos exemplos é o Centro Municipal de Vacinação, no Setor Pedro Ludovico, cujo atendimento será feito no Campo do Goiás, em frente ao estabelecimento. A entrada será pelo portão 4. A lista completa dos postos de vacinação da capital está disponível no site do POPULAR.

Ipasgo tenta viabilizar pelo menos o atendimento dos idosos em casa

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo) busca viabilizar a vacinação em casa para os associados, de acordo com o presidente Silvio Fernandes. “Nossa intenção é que seja feita (a vacinação) em casa, em especial para quem está acamado ou adoentado. O valor ficaria entre R$ 70 e R$ 80, que é bem abaixo do praticado no mercado. Não tendo esta possibilidade, orientamos que, nesta primeira etapa, nosso usuário se vacine, principalmente acima de 60 anos e com comorbidade, como hipertensão e diabete”, detalhou.

Silvio Fernandes lembrou que o instituto tem 625 mil usuários e, destes, 107 mil fazem parte do chamado grupo de risco. Por isso, é fundamental a vacinação para gripe. “ Esta é nossa intenção, problema é que existe uma dificuldade hoje de conseguir o número de vacinas que precisamos”, explicou o presidente do Ipasgo.

Veja a lista completa divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2020 - POSTOS DE VACINAÇÃO DE

GOIÂNIA

