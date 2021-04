Cidades Vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira em Goiás A expectativa do governo é de que mais de dois milhões de goianos que fazem parte dos grupos considerados mais suscetíveis à doença sejam vacinados

Começa nesta segunda-feira (12) a campanha de vacinação de Goiás, em parceria com o Ministério da Saúde, contra a Influenza (gripe) em todos os 246 municípios do Estado. A expectativa do governo é de que mais de dois milhões de goianos que fazem parte dos grupos considerados mais suscetíveis à doença sejam vacinados. De acordo com informações do Estado, a campan...