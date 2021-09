Goiânia segue com a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 sem necessidade de agendamento, nesta segunda-feira (13). São 18 postos espalhados pela capital, incluindo o drive-thru do shopping Passeio das Águas, que não aplicará segunda dose neste dia. No drive, o atendimento é realizado com a distribuição de duas mil senhas a partir de 8h. Gestantes, puérperas e idosos em atraso continuam sendo atendidos no Centro Municipal de Vacinação, no Setor Pedro Ludovico.

Já a aplicação da segunda dose está liberada para quem tiver data marcada até o dia 13 de setembro, ou em atraso, para as vacinas Coronavac, Astrazeneca e Pfizer. O atendimento é entre 8h e 16h, conforme a as iniciais do nome, sendo o período matutino destinado às letras de A a L, e vespertino de M a Z.