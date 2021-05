Cidades Vacinação contra a Covid-19 em Goiânia tem Dia D neste sábado (15) A campanha atende pessoas com comorbidades incluídas na fase 1 e segunda dose da Coronavac em idosos a partir de 62 anos

Goiânia terá, neste sábado (15), o Dia D da vacinação contra a Covid-19. A campanha atende pessoas com comorbidades incluídas na fase 1 e segunda dose da Coronavac em idosos a partir de 62 anos. Com 43 postos em todas as regiões, a capital monta estrutura para atender até 20 mil pessoas. O agendamento para pessoas com comorbidades segue obrigatório pelo app Pr...