Após registro de aglomerações para vacinação contra a Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) determinou nesta quarta-feira (24) mudanças nos locais de atendimento. No comunicado, a pasta informa que os quatro postos da modalidade drive thru não atenderão pedestres a partir desta quinta-feira (25).

Atualmente a campanha está imunizando idosos a partir de 68 anos. A medida de restrição a pedestres também vale para a aplicação da segunda dose em idosos a partir de 80 anos, informou a SMS.

Além de evitar aglomerações durante a espera, a pasta espera “otimizar o atendimento”. A SMS orienta que a população priorize o agendamento através do aplicativo Prefeitura 24 horas, uma vez que o procedimento também atende aos protocolos de biossegurança.

A pasta pede que a população busque pelos demais postos de atendimento disponibilizados pela campanha, entre escolas municipais e unidades de saúde.

20 mil vacinados em dois dias

De acordo com a SMS, em dois dias foram aplicadas 20.757 doses do imunizante. Do total de vacinas, 2.205 foram de reforço em idosos de três grupos (acamados, institucionalizados e com idade igual ou superior a 83 anos) e profissionais de saúde.

A capital já aplicou, segundo balanço geral divulgado na manhã desta quarta, 124.928 doses na primeira etapa de imunização, o que representa 8,24% da população. Os números colocam a capital acima da média nacional, uma vez que 5,61% dos brasileiros tomaram pelo menos uma dose dos imunizantes. Ainda, foram aplicadas 45.856 doses do reforço, ou seja, 3,02% da população. No Brasil, a média de quem já tomou duas doses é de 1,97%.

Agendamento

A partir desta quarta a capital iniciou a vacinação com agendamento através do aplicativo Prefeitura 24 horas. Segundo o secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso, “o aplicativo organiza o processo de vacinação, atende aos critérios de biossegurança e permite que programemos a ampliação de postos”.

Qualquer pessoa com idade a partir de 18 anos pode fazer o cadastro, inserindo dados pessoais, histórico de vacina e grupo ao qual pertence. A Prefeitura frisa que o agendamento sempre estará disponível conforme os grupos preconizados pelo Ministério da Saúde. Sendo assim, o usuário é informado via mensagem ou e-mail quando chegar o momento de ser vacinado.

Outro ponto relevante é que um usuário pode fazer mais de um cadastro. Na prática, o filho pode, por exemplo, fazer seu próprio cadastro, dos pais e dos avós. O aplicativo é gratuito e está disponível para os sistemas Android e iOS.