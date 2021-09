Cidades Vítimas do Césio 137 ainda enfrentam dificuldade de atendimento em Goiás Acidente radioativo em Goiânia completa 34 anos e presidente de grupo de vítimas reclama que, desde a pandemia de Covid-19, não se consegue atendimento médico presencial

Vítimas do Césio 137 em Goiás reclamam da falta de assistência médica desde o início da pandemia de Covid-19. Nesta segunda-feira (13), completam 34 anos do acidente com o material radiológico que contaminou dezenas de pessoas em 1987. Presidente da Associação de Vítimas do Césio 137, Suely Lina de Moraes diz que as pessoas contaminadas e seus familiares não conseguem r...