Cidades Vítimas de Lázaro Barbosa descrevem momentos de terror Aposentado e mais três familiares foram feitos de reféns em abril de 2020 durante roubo em chácara em Santo Antônio do Descoberto e descrevem um criminoso bastante violento e agressivo. Homem de 70 anos foi ferido com golpe de machado na cabeça e se encontra em estado vegetativo

A família do aposentado Lindelny Rocha Pimenta, de 69 anos, vive momentos de apreensão e revolta acompanhando o noticiário sobre as buscas pelas polícias de Goiás e do Distrito Federal ao lavrador Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, na zona rural de Cocalzinho de Goiás. O cunhado do aposentado, Valdomiro Belchior Guimarães, de 71 anos, foi ferido com um golpe de machado n...