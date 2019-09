Cidades Vítimas de incêndio em hospital no Rio tinham mais de 66 anos Incêndio em unidade de saúde no Maracanã deixou 11 mortos. No momento do acidente, que teria sido causado por curto-circuito em gerador, havia mais de cem pacientes

Um incêndio atingiu o Hospital Badim, no Maracanã, na zona norte do Rio, na noite desta quinta-feira, dia 12, e deixou pelo menos 11 mortos. Todas as vítimas eram idosas e tinham entre 66 e 96 anos de idade. O hospital informou que um curto-circuito no gerador do prédio 1 da unidade provocou o início das chamas, que espalhou fumaça para todos os andares do prédio antig...