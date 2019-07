Cidades Vítimas de colisão entre caminhão e carro em Goiás serão veladas e sepultadas no Tocantins Mortos são da mesma família; corpos devem chegar na noite desta segunda-feira (15) em Colinas

Deve chegar na noite desta segunda-feira, 15, na cidade de Colinas do Tocantins, os corpos das quatro pessoas de uma mesma família que morreram na tarde deste domingo, 14, num acidente na BR-153, no município de Nova Glória, região central de Goiás. As vítimas fatais são Francisca Gomes Laranjeira Sena, 72 anos, sua filha, Rosilene Laranjeira Sena, 41, o marido, Mauríci...