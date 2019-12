Cidades Vítima de atropelamento por militar morre sem ver final do processo em Goiânia Caso aconteceu em abril de 2017 quando dois amigos conversavam no canteiro central da Avenida Circular, no Setor Pedro Ludovico em Goiânia, e foram colhidos por um veículo dirigido por tenente do Exército embriagado. Um idoso morreu na hora

Morreu na segunda-feira, 16, em Goiânia, o mecânico Rubens Bueno Garcêz, 60 anos. Ele foi o sobrevivente do atropelamento que matou, no dia 15 de abril de 2017, o dentista aposentado Elson Severino da Silva, 76 anos, na Avenida Circular, no Setor Pedro Ludovico, região Sul da capital. Os dois conversavam no canteiro central da vida quando foram atingidos por u...