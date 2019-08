Cidades Vítima de acidente entre ônibus e caminhão é enterrada Igor Mota Queiroz, de 29 anos, era solteiro e não tinha filhos. Três passageiros ainda seguem internados no Hugo, todos em estado regular

O freelancer em eventos, Igor Mota Queiroz, de 29 anos, que morreu no acidente entre um ônibus do transporte coletivo e um caminhão na quinta-feira (8), em Goiânia, foi enterrado às 10 horas de ontem no Cemitério Municipal Jardim da Saudade, na capital. Igor morreu ainda no local da colisão entre os dois veículos, que aconteceu perto das 17 horas de quinta-feira, num ...