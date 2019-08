Cidades Vítima de acidente de helicóptero em Buriti Alegre terá missa de sétimo dia nesta sexta-feira (30) Miriam foi velada e sepultada no Cemitério Municipal de Guapó, na Região Metropolitana da Capital

A missa de sétimo dia de Miriam Corolina Fonta, de 33 anos, ocorrerá nesta sexta-feira (30), no Santuário Sagrada Família, às 19:30h , na Vila Canaã, em Goiânia. Ela foi uma das vítimas do acidente de helicóptero no Lago das Brisas, em Buriti Alegre (GO), na noite do último sábado (24). Miriam foi velada e sepultada no Cemitério Municipal de Guapó, na Região...