Cidades Vítima agenciada por organizadora do Miss Goiás sofreu violência na Bolívia, afirma Polícia Federal Maria de Fátima é suspeita de aliciar jovens para se prostituir fora do País e ganhar uma parcela do pagamento

Uma das modelos que teriam sido agenciadas para programas sexuais fora do Brasil pela organizadora do Miss Goiás, Maria de Fátima Abranches Castro, denunciou que foi vítima de uma tentativa de estupro, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, enquanto atendia um cliente. A vítima, de cerca de 25 anos, teria sido enviada para o outro país, por meio da organizadora do concurso goi...