Cidades Vítima é abuso sexual é resgatada em Goiânia Mulher estava dentro de um carro com o suspeito quando aconteceu o crime

Uma mulher foi resgatada por policiais enquanto sofria abusos sexuais, na noite deste domingo (28), no Loteamento Alphaville, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima estava com um conhecido dentro de um carro quando o suspeito parou o veículo e a obrigou fazer sexo oral. Policiais, que passavam pela via, fizeram uma abordagem e perceberam que a mulh...