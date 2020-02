Cidades Vírus afeta comércio exterior Os cuidados para evitar a proliferação do coronavírus pelo mundo devem prejudicar as exportações goianas para a China bem como as importações de produtos chineses

Os efeitos do coronavírus devem impactar diretamente a economia da China e a balança comercial de Goiás. Isso porque o gigante asiático, que é o maior parceiro comercial do Estado no mundo, foi obrigado a reduzir suas atividades econômicas nas últimas semanas, por conta das rigorosas medidas de quarentena adotadas para conter a proliferação do vírus. Isso provoca um atra...