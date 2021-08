Apenas 9,2% dos goianos têm vínculo com partidos

Goiás tem 9,22% de sua população filiada a algum partido político. Levantamento do POPULAR considera o número total de pessoas filiadas a algum partido político em maio de 2021, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em relação à estimativa de habitantes feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020, a última disponível.

Apesar da baixa quantidade, o Estado tem a nona maior proporção de habitantes filiados a partidos políticos do País e possui uma proporção maior que a nacional. Considerando os registros do TSE de todos os partidos nos Estados, o Brasil tem 7,55% de sua população com alguma participação partidária.

Clima e solo fazem se expandir produção de borracha em Goiás

Goiás não se destaca mais no cenário brasileiro e mundial apenas pela agricultura e pecuária. A produção de borracha também encontrou condições ideais para se expandir no Estado, que já registra produtividade que supera até a dos países que formam os tigres asiáticos, maiores extratores mundiais do látex.

Depois de se consolidarem em municípios do Centro Norte goiano, como Barro Alto, Goianésia e Vila Propício, os seringais chegaram a outras regiões, que já começaram a produzir, como o Sudoeste.

Postos em Goiânia ainda receitam kit Covid

Mesmo diante de orientações técnicas contrárias, médicos de Goiânia seguem prescrevendo remédios sem eficácia para o tratamento precoce contra a Covid-19. Sem qualquer teste que confirme a infecção, moradores da capital contam terem saído de consultórios com receituário de até sete medicamentos, incluindo ivermectina e azitromicina, nomes já conhecidos e sem indicação científica para tratamento da doença.

Os relatos repassados à reportagem ocorreram entre as últimas seis semanas em locais e dias diferentes. São dois casos de pacientes atendidos em unidades públicas e dois em unidades particulares. Em um dos casos a receita foi impressa em formato pré-editado, o que para a paciente entrevistada indica que a prescrição das drogas seria protocolo de atendimento.