Cidades Vídeo registra policial militar agredindo adolescente em frente a escola, em Trindade Os dois teriam discutido durante uma abordagem na frente de uma escola; jovem tentou tirar arma do PM em meio à briga

Um policial militar foi filmado agredindo um adolescente de 17 anos em frente a uma escola em Trindade. O caso aconteceu no fim da tarde desta terça-feira (28), no Colégio Estadual Menino Jesus. As imagens mostram o policial discutindo com o rapaz durante uma abordagem. O PM tenta fazer com que o adolescente se afaste, mas é insultado. Ele, então, segura o jovem ...