Vida Urbana Vídeo registra momento da batida que matou motorista no Setor Alto da Glória; veja Marcos Vinícius de Araújo Fraga, de 29 anos, era solteiro e não tinha filhos

Atualizada às 12h42. Uma câmera de segurança registrou o momento em que Marcos Vinícius de Araújo Fraga, de 29 anos, bateu o Chevrolet Cruze que conduzia contra um poste no fim da madrugada desta quarta-feira (10), na Avenida Eurico Viana, no setor Alto da Glória, em Goiânia. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Nas imagens registradas p...