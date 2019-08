Cidades Vídeo registra aeronave que caiu no Lago das Brisas realizando manobras; veja Imagens mostram várias embarcações no lago. Acidente matou o piloto e duas passageiras

Vídeos registaram a aeronave, que caiu no Lago das Brisas, na região Sul do Estado, na noite do último sábado (24), realizando manobras no local horas antes do acidente. Nas imagens, é possível ver também várias embarcações com pessoas, onde era realizado um evento náutico. O delegado titular da Delegacia Regional de Polícia de Itumbiara, Ricardo Chueire, explicou que a...