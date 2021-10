Com informações do portal G1

Redação O POPULAR Com informações do portal G1

Um pastor morreu após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) durante a celebração de um culto em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no último domingo (17).

Nas imagens, o pastor Geter da Silva estava cantando uma música quando perdeu o equilíbrio e caiu. Ele foi socorrido por outros membros da igreja e encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericódia. Como o quadro de saúde piorou, foi transferido para um hospital em Vitória e faleceu nesta quarta.

De acordo com o portal G1, Geter também trabalhava para a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e vendia picolé no Centro do município.