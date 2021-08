Cidades Vídeo: Nove cães são encontrados sem alimentação em Aparecida de Goiânia Responsável, que tem residência e trabalho fixo, comprovou não ter condições de alimentar os animais

A Polícia Civil encontrou, na tarde da última terça-feira (3), nove cães sem alimentação em uma casa no Jardim Maria Inês, em Aparecida de Goiânia. Os animais estavam magros e se desesperaram para comer quando policiais jogaram ração dentro do terreno. O morador do local é ajudante de pedreiro e não possui condições de alimentar os animais. Leia também: - Denúncia de maus-tratos resu...