Cidades Vídeo mostra vazamento de esgoto que vai parar no Rio Araguaia, em Aruanã De acordo com a Saneago, problema aconteceu por conta de uma pane elétrica no sábado e foi solucionado no domingo. Polícia Militar ambiental diz que vai solicitar perícia no local

Um vazamento de esgoto chamou a atenção de moradores de Aruanã, a 315 quilômetros de Goiânia, no último fim de semana. Vídeo divulgado em grupos de WhatsApp mostra o efluente escorrendo para o Rio Araguaia. De acordo com a Saneago, o problema foi causado por conta de uma pane elétrica. No vídeo, gravado no sábado (11) no porto da Associação dos Pescadores e Guia...