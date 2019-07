Cidades Vídeo mostra troca de tiros entre agente prisional e policial militar em Goiânia; veja Caso ocorreu na noite da última terça-feira (16) e é investigado pela Polícia Civil

Um vídeo de câmeras de segurança mostra o momento em que um policial militar e um agente prisional trocam tiros no Parque Amazônia, em Goiânia, na noite da última terça-feira (16). Segundo depoimento do policial à Central de Flagrantes, ele estava no carro dele com uma filha menor de idade quando saiu de sua residência e, ao ver uma caminhonete imaginou que estava sendo s...