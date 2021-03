Cidades Vídeo mostra situação do Materno-Infantil após a última chuva em Goiânia Outra imagem enviada ao Popular mostra um ralo que não suportou o esgoto e extravasou o conteúdo no chão do hospital

Um vídeo enviado ao Popular mostra pontos de alagamento em alguns setores do Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI), em Goiânia, após a chuva da última terça-feira (2). Segundo quem fez o registro, a situação do local é crítica. Em uma das imagens é possível ver a água entrando pelo teto da copa. Os funcionários precisaram coloca...