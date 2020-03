Cidades Vídeo mostra que caminhão passou no sinal amarelo em acidente que matou professora Condutor do carro passou por audiência de custódia e foi arbitrada fiança no valor de R$ 5 mil para que possa responder a processo em liberdade. Advogados alegam que condutor deveria ter reduzido velocidade

Imagens de câmera de segurança mostram o momento do acidente que terminou com a morte da professora de natação infantil Mariana Alves Marques, de 24 anos, na manhã de domingo (8), em Goiânia. Os advogados que fazem a defesa do condutor do carro sustentaram durante audiência de custódia na tarde desta segunda-feira (9) que o motorista da carreta teria de ter reduzido a...