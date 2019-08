Cidades Vídeo mostra o momento da batida entre caminhão e ônibus que causou morte em Goiânia; veja Cerca de 16 pessoas ficaram feridas e sete delas em estado grave. Outra gravação mostra os momentos depois do impacto, quando as pessoas tentam sair do transporte coletivo

As câmeras de uma residência da Rua Presidente Roosevelt, no setor Jardim Presidente, em Goiânia, capturaram o exato momento do grave acidente entre um ônibus e um caminhão na tarde desta quinta-feira (8). A carreta trafega por uma rua e encontra o transporte coletivo na esquina. Uma forte batida ocorre na lateral do ônibus, que é jogado para o alto, chegando até a ...