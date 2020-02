Cidades Vídeo mostra mulher sendo agredida por guarda em Goiânia Mesmo com a mulher contida, um dos agentes da guarda ainda dispara spray de pimenta contra outras pessoas

Uma mulher foi agredida, na tarde de sexta-feira (31), por um Guarda Civil Metropolitana (GCM), com um chute no meio das pernas, na esquina da Rua 300 com a Rua 44, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia. Ver essa foto no Instagram ...