Cidades Vídeo mostra momento em que sequestrador é atingido por sniper no Rio; assista O atentado e a execução do agressor por um atirador de elite foram na manhã desta terça-feira (20)

O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) divulgou em sua conta no Twitter um vídeo mostrando o momento em que o sequestrador de um ônibus na ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, é morto por um tiro. O atentado e a execução do agressor por um atirador de elite foram na manhã desta terça-feira (20). Na gravação, o homem sai do ônibus e joga um casaco na direção dos po...