Vídeo mostra momento em que policial militar atira contra jogador de futebol em Valparaíso

Um vídeo divulgado nesta terça-feira (6), mostra o momento exato em que o jogador de futebol Leandro Augusto Santos Soares, de 18 anos, foi assassinado a tiros em uma praça de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). O crime aconteceu no último dia 5 de julho e o principal suspeito é um policial militar da cidade. Na ocasião, a Polícia Militar afirmou que o jovem portav...