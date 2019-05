Cidades Vídeo mostra momento em que casal é morto a tiros na frente da filha de 9 anos em Goiânia Pelas imagens registradas por uma câmera de segurança, é possível ver os atiradores abordando o casal e, depois, a criança descendo do carro e se aproximando dos corpos dos pais

Um vídeo de uma câmera de segurança mostra ação de dois atiradores que executaram um casal na frente da filha, de 9 anos, na noite da última quarta-feira (29) no Setor Santos Dumont, em Goiânia. As imagens foram encaminhas à Polícia Civil, que investiga o caso. Na gravação, é possível ver o momento em que os atiradores dobram a esquina e se aproximam do casal. A...