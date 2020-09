Cidades Vídeo mostra momento em que caminhão tomba quase caindo sobre veículos em Goiânia Segundo o motorista, a carga estava pesada e acabou provocando o tombamento do veículo

Atualizada às 9h24. Um caminhão transportando material reciclável tombou na manhã desta quarta-feira (23) na Avenida Anhanguera, próximo a Praça do Palmito, no setor Novo Mundo, em Goiânia. Segundo o motorista, a carga estava pesada e acabou provocando o tombamento do veículo. Ele não ficou ferido. Por conta do caminhão na pista, é preciso que o motorista qu...